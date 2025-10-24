Vecinos de Plaza Huincul propone examen obligatorio para ingresar al Estado provincial

Buscan un método de ingreso más moderno y transparente que garantice la igualdad

Un proyecto de ley que busca regular el ingreso de personal al Estado provincial ingresó a la Legislatura. La iniciativa, presentada por los vecinos de Plaza Huincul, Martín Pedemonte y Juan Mariano Iturbide, establece nuevas condiciones para acceder a la planta permanente.

El proyecto (18009) ingresó el 22 de octubre, cuando se celebraba el aniversario de Cutral Co.

La propuesta central es establecer la aprobación de un examen obligatorio como requisito indispensable para obtener un puesto laboral de planta permanente en el Estado. Este examen tendrá carácter eliminatorio y se tomará después de cursar un módulo de capacitación.

Los promotores buscan un método de ingreso más moderno y transparente que garantice la igualdad de oportunidades a la ciudadanía. Aseguran que la medida elevará la calidad institucional y la confianza en el sector público.

El contenido del examen abarcará aspectos vinculados a la estructura y funcionamiento del Estado. También incluirá normativa de empleo público, ética, transparencia, prevención de corrupción, derechos de los empleados, y nociones de gestión de recursos.

El proyecto ahora deberá tomar estado parlamentario y ser analizado por los diputados de los diferentes bloques para que le den curso o lo rechacen.

El examen será estandarizado y objetivo, elaborado por un organismo designado por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación reglamentará la modalidad del curso y el sistema de evaluación.

La iniciativa retoma antecedentes de otras jurisdicciones y del Poder Judicial neuquino en sus fundamentos.