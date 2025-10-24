Finalizaron dos capacitaciones y los asistentes recibieron sus certificaciones en Cutral Co

Dos propuestas de capacitación a través de la UTN -FRN concluyeron en Cutral Co.

Concluyeron las capacitaciones que se dictaron para agentes municipales y personal del programa Plus. Fueron ofrecidas a través de docentes de la UTN – FRN.

Hoy, se llevó adelant la entrega de certificados correspondientes al Programa de Capacitación en Herramientas Informáticas Office, destinado a empleados municipales y al personal del Programa Plus.

La otra formación fue en Auxiliar en Bromatología, dirigida tanto al personal que se desempeña en la Subsecretaría de Comercio y Bromatología como al público en general, a cargo de la licenciada Antonella Serrano.

“Para nosotros la educación es una política pública. Hicimos la escuela técnica, estamos trabajando para realizar el gimnasio para la EPET Nº 1 y construyendo la mitad del Instituto de Formación Docente N° 14″, dijo el intendente Ramón Rioseco quien encabezó el acto.

El jefe comunal agregó que “contamos con nueve carreras de distintas universidades, de las cuales dos son de la UTN. Invito a los chicos a que se sigan inscribiendo en la carrera de Inteligencia Artificial para 2026”, señaló.

En la ceremonia estuvo el decano de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional del Neuquén, Pablo Liscovsky.

Además, integrantes del Ejecutivo como el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, la subsecretaria de Comercio y Bromatología, Tania Martinelli, la licenciada Antonella Serrano, integrantes de la Comisión Interna ATE, y alumnas y alumnos de ambas capacitaciones.