Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

La mínima que se espera hacia la noche será de 3° bajo cero.

Este viernes, en la previa del fin de semana, se anuncia una jornada con un descenso de temperatura.

La temperatura mínima para la noche pronosticada será de 3° bajo cero y para la máxima será de 18° Centígrados.

El cielo estará parcialmente nublado a lo largo del día y para la noche se despejará.

En cuanto al viento, se presentará del sector sudoeste a 42 kilómetros con ráfagas de 54, a lo largo del día. Para la noche rotará al oeste y se incrementará a 52 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

Para el sábado, la mínima esperada será de 9° y la máxima de 22° Centígrados.