El SIEN avanza en la comarca petrolera: preparan bases y definen equipos

Finalmente tendrá presencia en ambas localidades, en Plaza Huincul y Cutral Co

La instalación del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul toma forma con la llegada de estructuras y la definición de recursos, buscando comenzar a operar en noviembre.

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) comenzará a funcionar en la comarca petrolera con el fin de fortalecer la atención prehospitalaria y la respuesta ante situaciones de emergencia. Este servicio, que es vital para la población, tiene previsto iniciar sus actividades durante el mes de noviembre.

Avances en la base operativa

Los avances físicos están en marcha. Recientemente, se instalaron tráileres en el patio de los bomberos de Huincul. La idea es que este espacio sirva como una base operativa para el SIEN y albergue al personal. En ese lugar, estaría el operador de comunicaciones.

Mientras se realizan las adecuaciones necesarias en los edificios, se usarán dos tráileres para iniciar las operaciones. Los primeros espacios físicos definidos incluyen una casa cedida por la dirección de Fauna en el barrio Parque Oeste (Ruta 22, Cutral Co) y otra ubicación en evaluación en Plaza Huincul. En Cutral Co, ya se puso cartelería y se planea comenzar con refacciones eléctricas y otras obras.

Recursos y equipos confirmados

El centro contará con vehículos dedicados a la emergencia. Según anunció la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, el objetivo es que haya tres vehículos en la comarca petrolera. Estos incluirían una ambulancia tipo A (de alta complejidad para pacientes graves), una ambulancia tipo B (de soporte vital básico) y una unidad de intervención rápida.

El nuevo centro, según confirmó el diputado Juan Sepúlveda, tendrá dos ambulancias —una con cobertura las 24 horas y otra de apoyo—, además de una camioneta para primeros auxilios y tareas de regulación.

El servicio trabajará en coordinación con los hospitales locales y los bomberos voluntarios. Se prevén guardias mixtas entre el personal de la zona y los equipos del SIEN. El sistema incluye no solo asistencia, sino también prevención y educación en salud, como la formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

La instalación del SIEN ha sido una promesa en varias ocasiones. El SIEN es un servicio de emergencias de la provincia de Neuquén que funciona con fondos provinciales y está dedicado a las situaciones de emergencia.

Anteriormente, la atención a emergencias en la comarca petrolera fue prestada durante varias décadas por la cooperativa Copelco. Cuando el servicio se hizo insostenible económicamente, desapareció. Desde entonces, solo funciona el servicio de ambulancias del hospital zonal de Cutral Co.

Recientemente, hubo una discusión sobre si el servicio se instalaría en Cutral Co o Plaza Huincul, así como quién aportaría los vehículos. La secretaria Ortiz Luna lamentó que el debate se desviara a rumores, señalando que el SIEN es un servicio vital que pertenece a todos los neuquinos. La necesidad de la llegada de este servicio es esencial para la población.