Cutral Co: La Asociación de Bomberos celebró su aniversario con ascensos y nueva unidad

Hoy se celebró el 54 aniversario del cuartel activo de bomberos voluntarios de Cutral Co

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co celebró su aniversario en un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, policiales, familiares y personal de la institución. Durante la ceremonia, se resaltó el trabajo diario del cuerpo activo y la comisión directiva, y se llevó a cabo una promoción jerárquica clave.

Promoción y 25 años de servicio

La jornada tuvo como punto central el ascenso del jefe del cuerpo activo, Darío Campos, quien fue promovido al grado de Comandante Mayor por resolución de la comisión directiva.

En su discurso, el Comandante Mayor Campos dio la bienvenida al intendente, al presidente del Concejo Deliberante, a concejales y a las autoridades presentes. Mencionó que el evento permite festejar el esfuerzo de los 40 bomberos y los siete integrantes de la comisión directiva. Recordó sus 25 años de servicio, un periodo que describió como los mejores de su vida. Agradeció la guía de oficiales con mayor antigüedad, como el Comandante Tapia y el Comandante Contreras.

Campos destacó el crecimiento institucional y humano. Señaló que el cuerpo de bomberos, en un 95% y pronto en un 100%, está cumpliendo con sus estudios secundarios, y algunos bomberos ya cursan el terciario, lo que beneficia a la institución y a la comunidad.

Durante el acto, también se otorgó una pensión por 20 años de servicio activo al suboficial mayor Juan Domingo Campos.

Tareas y proyectos institucionales

El Comandante Mayor Campos detalló que los servicios del cuartel se han ampliado, incluyendo asistencia, prevención y capacitación, además de la respuesta a incendios y rescates. La institución capacita a la comunidad y a otras organizaciones. Más de 150 agentes municipales se capacitaron en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA).

El cuerpo activo ha representado a la institución en la Federación, participando en emergencias de alcance regional. El personal tuvo una actuación destacable en el incendio forestal de Valle Magdalena, tanto en la línea de combate como en los comandos y la logística. Recientemente, participaron en un incendio forestal que amenazó la localidad de Picún Leufú.

Campos mencionó que se trabaja en proyectos importantes, como el PREIC (Plan de Respuesta a Emergencias con Impacto a la Comunidad), el desarrollo de un centro de entrenamiento, y la continuación de la ampliación del cuartel.

Finalmente, Campos agradeció al intendente y al Concejo Deliberante por confiar en la institución para la prevención en los servicios socioculturales y deportivos.

El intendente Ramón Rioseco saludó a los presentes y felicitó a la institución. Reconoció la extraordinaria vocación de servicio de la comisión directiva, que lleva más de 25 años a cargo, trabajando sin cesar por la comunidad.

Rioseco enfatizó que la institución demostró ser resiliente, superando la crisis de las décadas del 90 y 2000, un periodo marcado por la falta de recursos, infraestructura, equipamiento y organización. Expresó el orgullo de la ciudad por la capacidad humana y la conducción del cuerpo de bomberos, así como por el gran equipamiento.

El intendente aseguró que cada seis meses o cada año, la Municipalidad fortalece la institución con infraestructura o nuevo equipamiento para proveer herramientas a los bomberos. Agradeció a los bomberos que están al servicio de la comunidad sin pedir nada.

Presentación de la nueva autobomba

La ceremonia concluyó con la invitación a presenciar el bautismo de la nueva autobomba. Se trata de una unidad Volvo FL, con tracción 6×4. El vehículo posee una capacidad de 10.000 litros de agua y 500 litros de espuma. Esta nueva herramienta fue buscada por sus características, ya que puede trabajar en incendios forestales e industriales, y servirá como apoyo en la parte urbana por su gran capacidad de agua. El mismo personal del cuartel trabajó en el acondicionamiento y equipamiento de la unidad para adaptarla a las necesidades locales.