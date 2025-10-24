Confirmaron la sentencia de Abarzúa por el homicidio de Luciano Hernandorena

El tribunal de Impugnación confirmó la pena a 12 años y diez meses de prisión.

Las dos juezas y el juez del tribunal de Impugnación confirmaron la pena de 12 años y 10 meses de prisión para Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa por el homicidio de Luciano Hernandorena, ocurrido el 1 de septiembre de 2024, en Cutral Co.

Las magistradas Estefanía Sauli y Patricia Lúpica Cristo y el magistrado Federico Augusto Sommer, emitieron su resolución.

La impugnación a la condena la presentó la defensa particular de Abarzúa, la abogada Melina Pozzer, y el tribunal tenía diez días de plazo para emitir su decisión al respecto.

Abarzúa está condenado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, según lo resolvió el tribunal colegiado. Sin embargo, esa decisión fue impugnada por la defensa particular del condenado y es lo que resolvieron los tres jueces Sauli, Lúpica Cristo y Sommer.

En principio, de manera unánime el tribunal aceptó que la impugnación ordinaria era admisible. Luego, rechazó el recurso en contra de la sentencia de responsabilidad y pena dictada, por lo que resolvió confirmar la condena.

Es así que se ratificó que Abarzúa cumpla con la condena a 12 años y diez meses de prisión efectiva por el delito de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego. Y por mayoría, resolvieron eximir totalmente del pago de las costas procesales a las partes.

Ahora, esta comunicación será enviada a la Dirección de Asistencia a la Impugnación y Coordinación

General para que quede registro.

El juicio contra el ahora condenado se hizo el 3 de junio de este 2024. En esa ocasión fue un tribunal colegiado lo condenó.

Abarzúa se encuentra en prisión preventiva desde el momento en que fue detenido en un puesto, en cercanías de Añelo el 2 de septiembre de 2024. Se le formularon cargos por el hecho que se desencadenó en una fiesta clandestina, en la Colonia 2 de Abril, barrio semirrural de Cutral Co.

En el juicio quedó probado que el 1 de septiembre cerca de las 6 y tras discutir con Luciano Hernandorena, Abarzúa le efectuó un disparo en la zona del pecho que le ocasionó la muerte.

Ambos se encontraban en una chacra ubicada en el barrio Colonia 2 de Abril de Cutral Co, donde se desarrollaba una fiesta. Después de dispararle a Hernandorena, el personal de seguridad de la fiesta intentó retener a Abarzúa, quien dejó caer el arma y escapó del lugar.