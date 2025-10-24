Buscan a un hombre de Cutral Co, con el que se perdió contacto hace 5 días

Se trata de José Luis Campos, de 29 años de edad, que fue visto por su familiar el 19 de octubre en la esquina de 13 de Diciembre y 9 de Julio.
En la comisaría 15 del barrio Pampa se radicó la denuncia de desaparición de persona. Y se emitió la alerta.
Estas son las características que detalló la policía:
- Nombre y apellido JOSE LUIS CAMPOS
- Edad: 29
- Nacionalidad: ARGENTINA Altura: 1,75
- Tez: TRIGUEÑA
- Cabellos: CORTOS NEGROS
- Ojos: VERDES
- Contextura Física: DELGADA
Cualquier información hay que comunicarse con el 101, con la comisaría 15 o cualquier dependencia policial.