Buscan a un hombre de Cutral Co, con el que se perdió contacto hace 5 días

Cualquier información hay que remitirla al 101, a la comisaría 15 o cualquier dependencia policial

Se trata de José Luis Campos, de 29 años de edad, que fue visto por su familiar el 19 de octubre en la esquina de 13 de Diciembre y 9 de Julio.

En la comisaría 15 del barrio Pampa se radicó la denuncia de desaparición de persona. Y se emitió la alerta.

Estas son las características que detalló la policía:

  • Nombre y apellido JOSE LUIS CAMPOS
  • Edad: 29
  • Nacionalidad: ARGENTINA Altura: 1,75
  • Tez: TRIGUEÑA
  • Cabellos: CORTOS NEGROS
  • Ojos: VERDES
  • Contextura Física: DELGADA

Cualquier información hay que comunicarse con el 101, con la comisaría 15 o cualquier dependencia policial.