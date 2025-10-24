Atención familias: el CDI Gajitos de Ternura abre las preinscripciones para el 2026

Comenzarán desde el lunes 17 al 20 de noviembre.

Desde el Centro de Desarrollo Infantil “Gajitos de Ternura” se informó que las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 se realizarán del lunes 17 al jueves 20 de noviembre.

El trámite será en el horario de 8:00 a 15:00, en el edificio del CDI, ubicado en Avenida Schreiber N° 300 del barrio barrio Centenario.

Las familias interesadas deberán acercarse con el DNI original del niño o niña que se desea inscribir.

Podrán preinscribirse aquellas infancias que, al mes de marzo de 2026, tengan entre 3 meses y 3 años de edad.

Importante: quienes hayan quedado en lista de espera durante este año deberán realizar nuevamente la preinscripción para aspirar a una vacante en el próximo ciclo.