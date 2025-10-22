Tiago PZK convocó a miles en la previa del aniversario de Cutral Co

Esta noche se presenta Ke Personajes

El artista Tiago PZK se presentó anoche en el Tiago PZK, en la previa del aniversario de Cutral Co.

Antes de subir al escenario el músico, representante de la escena urbana, fue el turno de La Cuadra, la banda local que generó el clima previo para lo que se vivió después.

Fueron miles, en especial jóvenes, los que se acercaron ante la convocatoria de Tiago PZK que siguió hasta la medianoche cuando con los fuegos artificiales se cantó el cumple de la ciudad a la medianoche.

Hoy es el turno de Ke Personajes.