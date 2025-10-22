¡¡Feliz cumpleaños Cutral Co!!

Fundada el 22 de octubre de 1933 por el médico Víctor Ezio Zani.

Cutral Co celebra hoy los 92 años de vida y con el desafío de consolidarse en una ciudad que mira al futuro, con la historia de sus fundadores en la memoria.

Las vecinas y vecinos que un 22 de octubre de 1933 se reunieron para festejar que el lugar donde vivían se iba a convertir en un pueblo, no soñaban en que lo que se convirtió nueve décadas después.

Las familias que formaron parte de los primeros pobladores desafiaron el clima y se aventuraron a quedarse en un lugar donde las características de la meseta patagónica se exponía en todos sus aspectos.

Entonces y ahora, las pobladoras y pobladores se mantienen con la convicción y fuerza de trabajar a diario por una ciudad que trata de superarse día a día.

En este camino desde Cutral Co al Instante invitamos a seguir apostando al futuro de nuestra ciudad. ¡¡Feliz cumpleaños Cutral Co.