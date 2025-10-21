Tiago PZK llega hoy a Cutral Co en la previa del cumple 92 de la ciudad

El recital es con entrada libre y gratuita.

El músico argentino, Tiago PZK una de las figuras de la música urbana se presentará la noche de este martes 21, en el Parque de la Ciudad de Cutral Co. La banda local La Cuadra será soporte y abrirá el escenario.

El recital de Tiago PZK está previsto para las 21. En principio, la apertura de las puertas será a las 19 y allí se podrá ingresar al predio para disfrutarlo. Se dispondrán dos accesos: el principal y la puerta que está más cercana a la calle Cántaros -cerca del hipermercado-.

Este año, Tiago anunció que su carrera iniciaba una nueva etapa con el nombre de Gotti. Se espera que en esta nueva faceta ofrezca a sus seguidores y el público en general el tema “Señorita”. La revista Billbord Argentina definió a la canción como un “himno de pop oscuro”.

El artista argentino hizo la invitación y convocatoria al público para que lo acompañen esta noche.

La entrada es libre y gratuita.