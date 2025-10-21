Rioseco y Gentile recorrieron el barrio Zani: “Milei abandonó a la Argentina”

El intendente de Cutral Co recordó que el barrio Zani era un desierto y ahora todos tienen servicios. Es el rol del Estado, remarcó

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, encabezó una caminata junto a los candidatos de Fuerza Patria (Lista 502): Sebastián Villegas, candidato a senador; y Beatriz Gentile y Mercedes Lamarca, candidatas a diputadas nacionales, en el marco de las elecciones del próximo domingo. La lista está liderada por Silvia Sapag como candidata a senadora. También participó Jesús Escobar, referente político que acompañó la actividad.

La recorrida comenzó en el barrio Zani, sobre la calle Chacabuco, y finalizó en el Colegio Tecnológico Preuniversitario de la UTN, símbolo del desarrollo educativo local.

Durante el encuentro, el intendente Ramón Rioseco expresó que el barrio Zani “al principio era un desierto, y hoy los vecinos tienen todos los servicios y educación, porque ese es el rol del Estado”. Además, recordó que “tuvimos que pagar el 80% de la escuela porque Milei la paralizó”. En ese sentido, llamó a “defender la soberanía nacional y a ponerle un freno a las políticas que entregan el país a los intereses extranjeros”.

Por su parte, Beatriz Gentile afirmó que “el gobierno de Milei abandonó a la Argentina” y destacó el compromiso de Cutral Co con la educación pública. “Seguimos trabajando y terminando obras que la Nación dejó. Vamos hacia la entrega total de nuestros recursos si no reaccionamos. Este 26 de octubre, a reventar las urnas”, enfatizó.

En tanto, Sebastián Villegas remarcó que “nunca hubo un gobierno tan sometido a los Estados Unidos”. Explicó que desde Fuerza Patria “defendemos una Argentina libre, soberana y con justicia social” e instó a los presentes a acompañar este 26 de octubre “por una Argentina del pueblo trabajador”.

Finalmente, Mercedes Lamarca señaló que no es común encontrar a un dirigente que, después de tres décadas de gestión, reciba el cariño que recibe Ramón Rioseco. “Milei no puede salir a la calle, y eso a nosotros no nos pasa. La patria está en peligro. No hay alternativas: son ellos o nosotros”, cerró.