La Neuquinidad cerró campaña con caminata en el barrio Otaño

Fue parte de las actividades prevista en toda la provincia. Larraza encabezó la marcha en Huincul

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, encabezó la actividad realizada el día 20 de octubre por las calles del barrio Otaño, como parte de las recorridas simultáneas impulsadas por La Neuquinidad en diferentes puntos de la provincia, donde los candidatos y militantes tomaron contacto con los vecinos y vecinas.

La Neuquinidad (Lista 501) realizó este lunes -en la recta final rumbo a las legislativas del domingo- una actividad de campaña que tuvo la particularidad del contacto directo con la gente, donde los grandes protagonistas no fueron los candidatos, sino los vecinos y vecinas de cada una de las regiones de la provincia. En Plaza Huincul, la actividad comenzó con una concentración en la plaza de barrio Otaño, seguido de una masiva caminata por las calles Chaco, Entre Ríos, Hipólito Sánchez, Salta, Formosa, Chile, Berbuk y Challaco.

La actividad se realizó en simultáneo con un único objetivo: “comunicar personalmente los logros de gestión del gobierno de Rolando Figueroa y plantear la defensa de la provincia que realizarán los candidatos de La Neuquinidad cuando accedan al Congreso de la Nación. El modelo neuquino hizo lo que dijo que iba a hacer, y los resultados están a la vista”, expresó el intendente Claudio Larraza. La caminata contó con la participación de vecinos, amigos, compañeros de trabajo y militantes que marcaron el pulso en el inicio de la última semana rumbo a las legislativas del domingo, en las que la provincia elegirá tres senadores e igual número de diputados nacionales.