Este 22 de octubre estaremos en vivo desde el acto aniversario de Cutral Co

Si no estás en Cutral Co, vas a poder ver el desfile en vivo!

Cutral Co al Instante tendrá festejo doble: cumplimos 16 años este domingo y nos vamos a sumar a la celebración por el aniversario de la fundación de Cutral Co.

Para esta ocasión, tenemos para mostrar entrevistas con vecinos y vecinas que hablan un poco de la ciudad, como Raquel y Nidia del archivo histórico y los integrantes de la Agrupación Uniendo Caminos.

Además hablamos con el intendente Ramón Rioseco sobre el año que finaliza y los desafíos hacia adelante. Finalmente tenemos previstas dos entrevistas en vivo.

Nos vas a poder acompañar en nuestra cuenta de Facebook https://www.facebook.com/ccoalinstante