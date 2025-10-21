El pronóstico anuncia inestabilidad para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este martes la jornada estará inestable.
La temperatura mínima hacia la noche se espera en los 4° Centígrados y la máxima en 19° durante el día.
En cuanto al viento, se espera delsector este a 13 kilómetros con ráfagas de 20 mientras que para la noche rotará al noreste a 19 kilómetros y ráfagas de la misma intensidad.
La temperatura para el miércoles 22, día del aniversario 92° de Cutral Co llegará a los 26° Centígrados y la mínima de 12°.