Cutral Co realizará un nuevo sorteo al buen contribuyente electrónico

A principio del 2026

En la jornada de ayer se realizó el anuncio por parte del intendente de la ciudad de Cutral Co, Ramón Rioseco y la secretaría de hacienda Noel Sanhueza un nuevo sorteo con premios importantes.

El sorteo contempla a todas las personas que tengan sus tasas municipales al día hasta el 31 de diciembre. Se sortearán dos autos 0km y además dos vouchers por materiales de 5 millones de pesos cada uno.

El Intendente de la Ciudad de Cutral Co expresó: “Es una forma de retribuir el compromiso y la confianza que los vecinos tienen en la gestión, así como el aporte que hacen a la ciudad. Nosotros contamos con superávit fiscal, pero también les pedimos un esfuerzo a los vecinos para mantener sus servicios al día”.

La Secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza, explicó: “Estamos anunciando una nueva edición del Sorteo del Buen Contribuyente Electrónico. Será para quienes se encuentren al día al 31 de diciembre. La idea es realizar el sorteo durante la primera quincena de enero”.