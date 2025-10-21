Buscan a un joven en Cutral Co

Desde la Policía se emitió la búsqueda de paradero.

Desde la Policía se emitió el pedido de ubicación y paradero del joven Emanuel David Celestino Amadore.

Tiene 24 años, una altura de 1,60 metros. Es de tez blanca, con cabello corto y rubio. Tiene ojos celestes y y es de contextura física delgada. Fue visto por última vez en la calle Juana de Othaz, en el dúplex 22 de Cutral Co.

La Policía informó que al momento de ausentarse vestía una campera deportiva azul; jean azul; zapatillas de color negro. Se lo vio por última vez a las 14 del lunes 20.

Ante cualquier información se pueden comunicar con la fiscalía única de Cutral Co, a la comisaría 14° con el teléfono fijo 4860368 o bien ante cualquier dependencia policial.

