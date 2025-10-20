UTN Neuquén participó en Encuentros Nacional e Internacional de educación matemática

Se realizó en formato presencial en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Del 15 al 17 de octubre de 2025, la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional del Neuquén (UTN FRN) estuvo presente en el XXV Encuentro Nacional y XVII Encuentro Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería (EMCI), que se realizó en formato presencial en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Los ingenieros Alejandro Hossian, Mónica Bolies, Maximiliano Alveal y Natalia Carvajal representaron a la institución y presentaron el trabajo titulado:

“Estudio de caso en el área de la ingeniería empleando tópicos de las ciencias básicas. Un enfoque sustentado en el Diseño Instruccional”.

La propuesta abordó estrategias innovadoras para la enseñanza de las ciencias básicas aplicadas a la ingeniería, destacando la importancia del diseño instruccional para optimizar el aprendizaje de los estudiantes.