Transporte Peduzzi impulsa su crecimiento con nueva inversión

Un sitio web corporativo informó de la importante compra de camiones que implica un crecimiento importante

Transporte Peduzzi, la destacada firma logística cuya sede central se encuentra en Plaza Huincul, ha reafirmado su liderazgo y compromiso con la región al incorporar 25 nuevas unidades de camiones Scania de la línea XT. Esta empresa se consolida como una de las principales compañías logísticas de la industria petrolera nacional.

La expansión es vital para una empresa que opera bajo condiciones complejas, propias de la industria petrolera. Transporte Peduzzi requiere vehículos de máxima robustez que operen las 24 horas en cualquier condición para transitar los caminos exigentes de la zona, según señaló Juan Cruz López, presidente de la compañía.

Impacto local y cifras de crecimiento

La importancia de Peduzzi en la Cuenca Neuquina es innegable. La empresa, que también tiene bases operativas en Allen (Río Negro) y Añelo (Neuquén), emplea a casi 500 personas.

Su flota vehicular supera los 200 vehículos, los cuales recorren más de dos millones de kilómetros mensualmente brindando servicios de transporte de cargas líquidas y sólidas, además de operaciones especiales.

Peduzzi es un socio estratégico fundamental en la industria, ofreciendo servicios a compañías de la talla de Vista, Shell, TotalEnergies, Pluspetrol, Tecpetrol, ExxonMobil e YPF.

Las nuevas unidades Scania, configuradas en versiones 4×2 y 6×2, no solo aumentan la capacidad operativa, sino que también incorporan alta tecnología, como el paquete de seguridad ADAS 2.0 que incluye frenado autónomo de emergencia y control crucero adaptativo.

La información, publicada en el sitio web Camiones y Buses, resume la importancia de la alianza comercial entre Peduzzi y Scania están trabajando para fortalecer su vínculo mediante un acuerdo que permitirá incorporar técnicos especializados de la marca dentro del taller de la empresa, garantizando un soporte posventa más ágil y eficiente.