Refinería YPF cumple 49 años de operación en Plaza Huincul

La Refinería Plaza Huincul celebró sus 49 años de trayectoria este 20 de octubre de 2025. Organizaciones locales reconocieron la importancia de la planta, que ha sido señalada como un pilar fundamental tanto para la comunidad como para la industria energética nacional.

La Agrupación 29 de Octubre Veteranos Ypfeanos y la Secretaría publicó un comunicado en el expresa su reconocimiento. “Este aniversario se presenta como una oportunidad para renovar proyectos y mirar hacia adelante con esperanza”, expresaron.

Crecimiento Operacional y Modernización

Aunque el complejo industrial comenzó a funcionar cerca de la época del descubrimiento de petróleo en 1918, las instalaciones actuales se construyeron a principios de los años 70.

En los últimos dos años, la refinería ha implementado cambios de gran envergadura. Estos han permitido un notable incremento en la refinación, pasando de 2900 metros cúbicos día de hidrocarburos a los actuales 3800 metros cúbicos.

La modificación más relevante ha sido la adecuación de las instalaciones para tratar petróleo liviano proveniente de la explotación no convencional. La refinería se abastece mediante nuevos oleoductos desde áreas que perforan Vaca Muerta, además de recibir alrededor de 200 metros cúbicos de petróleo convencional, más pesado, de operadores como Oil Stone y Bentia Energy.

Alcance y Proyección

La capacidad operativa de la refinería le permite abastecer a Neuquén, Río Negro, el sur de Mendoza, el sur de La Pampa y parte de Chubut.

Recientemente, Horacio Marín, CEO de YPF, anunció la construcción de una sala de monitoreo en el Complejo Plaza Huincul. Este avance tecnológico, similar a las salas que operan en Luján de Cuyo y La Plata, busca eficiencia al reducir los tiempos y procedimientos, concentrando a operadores y al equipo que toma decisiones sobre la producción en un mismo lugar. La sala de monitoreo se encuentra en construcción y se espera que esté finalizada a fin de año. Esta inversión subraya que YPF considera esta refinería como un componente relevante de su esquema de negocios.