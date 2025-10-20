Plaza Huincul: recuerdan las restricciones vigentes por las elecciones del 26 de octubre

Desde la municipalidad de Plaza Huincul, a través de la dirección de Bromatología, se informó a la comunidad que, con motivo de las elecciones legislativas a desarrollarse el próximo 26 de octubre, la Junta Electoral Nacional dispuso las siguientes restricciones y disposiciones:
Queda prohibido:
Desde las 8:00 h hasta las 21:00 h del día 26 de octubre, la realización de toda clase de reuniones públicas que no se encuentren vinculadas al acto electoral.
Desde las 20:00 h del día 25 de octubre y hasta tres horas después de finalizados los comicios (21:00 h del día 26 de octubre de 2025), el expendio de cualquier tipo de bebidas alcohólicas.
Está permitido:
Mantener abiertos los locales habilitados vinculados a la provisión de mercaderías en general y al consumo de alimentos durante la jornada electoral, bajo la exclusiva responsabilidad de sus propietarios, quedando expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas.