Plaza Huincul: recuerdan las restricciones vigentes por las elecciones del 26 de octubre

No se pueden vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado 25 hasta las 21 del domingo 26.

Desde la municipalidad de Plaza Huincul, a través de la dirección de Bromatología, se informó a la comunidad que, con motivo de las elecciones legislativas a desarrollarse el próximo 26 de octubre, la Junta Electoral Nacional dispuso las siguientes restricciones y disposiciones:

Queda prohibido:



Desde las 8:00 h hasta las 21:00 h del día 26 de octubre, la realización de toda clase de reuniones públicas que no se encuentren vinculadas al acto electoral.

Desde las 20:00 h del día 25 de octubre y hasta tres horas después de finalizados los comicios (21:00 h del día 26 de octubre de 2025), el expendio de cualquier tipo de bebidas alcohólicas.

Está permitido:

Mantener abiertos los locales habilitados vinculados a la provisión de mercaderías en general y al consumo de alimentos durante la jornada electoral, bajo la exclusiva responsabilidad de sus propietarios, quedando expresamente prohibida la venta de bebidas alcohólicas.