Plaza Huincul ofrece transporte para personas con discapacidad motriz el día de las elecciones

La fecha límite para solicitar el transporte es el 24 de octubre

La dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que pondrá a disposición un transporte accesible para quienes deseen ejercer su derecho al voto y tengan discapacidad motriz.

El servicio estará disponible para las elecciones del 26 de octubre. Aquellas personas que necesiten utilizar el transporte deben comunicarse al 2995289157 para coordinar su traslado.

Desde la municipalidad recordaron que la fecha límite para solicitar el transporte es el 24 de octubre, por lo que instaron a los vecinos a realizar su gestión con anticipación.