Neuquén abre la temporada de pesca deportiva

Los permisos de pesca ya se pueden adquirir en línea

Desde el 1° de noviembre, la provincia de Neuquén invita a vivir una nueva temporada de pesca deportiva, con ríos, lagos y arroyos que se convierten en escenarios ideales para pescadores y familias que buscan disfrutar de la naturaleza patagónica.

Los pescadores podrán practicar spinning, mosca (fly casting) y trolling, desafiando a las emblemáticas truchas y pejerreyes que habitan las aguas neuquinas. Los permisos de pesca ya se pueden adquirir en línea a través de cazaypesca.neuquen.gob.ar, y el Reglamento de Pesca Deportiva Continental Patagónico 2025-2026 se encuentra disponible en este enlace.

Neuquén cuenta con dos grandes cuencas ideales para la pesca:

Cuenca del Limay : con una superficie de aproximadamente 26.400 km², recibe el aporte de los grandes lagos del sur de la provincia. Entre sus principales pesqueros se destacan la boca del río Chimehuín, los ríos Correntoso, Limay, Malleo, Collón Cura, Aluminé y Caleufú, y los lagos Huechulafquen, Lolog, Paimún y los embalses Alicurá, Piedra del Águila y Ramos Mexía. Los destinos turísticos más reconocidos en esta cuenca son San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Traful, Aluminé, Piedra del Águila, Picún Leufú y Villa El Chocón .

Cuenca del río Neuquén: con más de 30.000 km², se caracteriza por sus entornos agrestes y la sensación de soledad. Incluye los ríos Agrio, Trocomán y Nahueve, y lagunas como Varvarco Campo, Tapia, Huaraco, Epulauquen y Hualcupen. Los destinos turísticos se concentran en la Región del Alto Neuquén.

La pesca deportiva puede combinarse con kayak, ciclismo, senderismo, cabalgatas, visitas a bodegas y termas naturales, haciendo de la estadía una verdadera aventura patagónica. Para alojarse o contratar guías de pesca habilitados, los interesados pueden ingresar a turismo.neuquen.gob.ar y turismo.neuquen.gob.ar/buscar-actividades/.

La apertura de la temporada coincidirá con la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha, que se desarrollará en Junín de los Andes del 31 de octubre al 2 de noviembre. El evento incluirá torneos de pesca embarcado y de vadeo, feria de productores, capacitaciones y espectáculos artísticos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de octubre y la premiación contempla importantes reconocimientos y el sorteo de una camioneta 4×4.

Para más información sobre la Fiesta Nacional de la Trucha, los interesados pueden comunicarse al +54 2944 1414110, escribir a fiestanacionaldelatruchajda@gmail.com, visitar www.junindelosandes.tur.ar/fiesta-nacional-de-la-trucha o seguir las redes sociales @junindelosandesturismo.