Mañana acusarán al detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko

Se resolvió prorrogar la audiencia a pedido del defensor del sospechoso.

El hombre que fue detenido el sábado en los allanamientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, vinculado con el transfemicidio de Azul Semeñenko tendrá mañana la audiencia de formulación de cargos.

Así se informó esta mañana. Se indicó que el abogado defensor del acusado solicitó postergar la audiencia de formulación de cargos, que se iba a realizar en el día de hoy, con el fin de poder interiorizarse de la causa.

Al respecto, el juez de turno, Cristian Piana, hizo lugar a la solicitud del defensor y postergó la audiencia de formulación de cargos por 24 horas. Se hará el martes 21 de octubre a las 8.30 en la sala 15 de la ciudad judicial.

La causa judicial para esclarecer lo ocurrido con Azul Semeñenko, la trabajadora estatal, se contextualizará como “crimen de odio”, tal como se confirmó desde la fiscalía. Su cuerpo presentaba múltiples lesiones, según reveló la autopsia.