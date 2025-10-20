Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas llegarán a 52 kilómetros.

La semana en la que se celebrará el aniversario de Cutral Co, se inicia con el cielo parcialmente cubierto.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anuncia para este lunes 20 una jornada con la temperatura mínima de 12° y la máxima de 26° Centígrados.

El viento se presentará del oeste a 36 kilómetros en la hora y con ráfagas de 52, a lo largo del día. Para la noche rotará al sudoeste a 45 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.

El cielo se cubrirá hacia la noche. Para el martes, estará inestable y con 3° de mínima y 20° de máxima.