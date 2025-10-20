Esta semana continúan las castraciones en Plaza huincul

Las intervenciones se realizarán en la sede del barrio Uno

La dirección de Zoonosis de Plaza Huincul informó que se llevará adelante una nueva campaña de esterilización gratuita para perros y gatos, con el objetivo de promover el control responsable de la población animal y prevenir el abandono.

Las jornadas estarán organizadas por especie.

Martes 21 de octubre estarán destinados a la atención de caninos, mientras que los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 será el turno de los felinos.

Las intervenciones se realizarán en la sede del barrio Uno, ubicada en Avenida Pedro Rotter 210, y los vecinos interesados deberán solicitar un turno previo comunicándose al 299-4091830.