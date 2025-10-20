Esta semana continúan las castraciones en Plaza huincul

La dirección de Zoonosis de Plaza Huincul informó que se llevará adelante una nueva campaña de esterilización gratuita para perros y gatos, con el objetivo de promover el control responsable de la población animal y prevenir el abandono.
Las jornadas estarán organizadas por especie.
Martes 21 de octubre estarán destinados a la atención de caninos, mientras que los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 será el turno de los felinos.
Las intervenciones se realizarán en la sede del barrio Uno, ubicada en Avenida Pedro Rotter 210, y los vecinos interesados deberán solicitar un turno previo comunicándose al 299-4091830.