Derrota de Petrolero Argentino en el debut del Torneo Regional Amateur

Frente a Maronese como local

En un partido muy trabado con muchas emociones, Maronese se quedó con una importante victoria en el grupo 6 del Torneo Regional Amateur.

El partido se jugó a una alta intensidad desde los primeros instantes. La chance más clara para el local la tuvo el juvenil Tiago Lapadú (N° 8), cuya jugada individual culminó con un remate de zurda que fue atajado de manera “magnífica” por el arquero Alan Aldalla.

Sin embargo, fue Maronese quien golpeó primero, aprovechando un grave descuido defensivo de Petrolero. El gol llegó a través del número 9, Milton Jaque, quien en una jugada de tiro libre rápido, percibió al arquero Hernán Córdoba adelantado y sacó un “golazo” para poner el 1 a 0 en el marcador. Jaque, se mostró peligroso constantemente, al igual que Nicolás Gómez. La presión ejercida por el equipo visitante fue clave.

Cuando parecía que el Dino se iría al descanso con una ventaja sólida, llegó el punto de inflexión del encuentro. En tiempo de descuento, el marcador central Jerónimo Gelves fue expulsado con roja directa por un manotazo “totalmente innecesario”, dejando a Maronese con diez hombres.

El segundo tiempo comenzó con Petrolero, ahora con superioridad numérica, buscando rápidamente la igualdad. Los locales encontraron el empate a los pocos minutos, con gol de Marcelo Muñoz (N° 11).

Tras varios cambios en la mitad de la cancha, el gol de la victoria llegó por intermedio de dos jugadores que venían del banco. Una gran jugada y centro de Juan Manuel Vázquez fue capitalizada por Marcos Martín, quien apareció para poner el 2 a 1 de cabeza.

Petrolero, alentado por su público, intentó sin éxito vulnerar la defensa del Dino hasta el final. A pesar del “gran partido” del juvenil Lapadú, quien siempre fue preciso en su juego, y los múltiples tiros de esquina, el local no logró concretar sus chances en los metros finales.