Cutral Co renueva la sede del barrio Centro Sur

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, visitó la sede del barrio Centro Sur para supervisar las refacciones realizadas en el edificio. Lo acompañaron el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico; la Secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza; y el presidente del barrio, José Bernal.
Rioseco destacó que estas obras forman parte de un plan de remodelación de todos los centros vecinales y centros de salud de la ciudad. “Estamos finalizando un centro en Monte Hermoso, que es más integral y de mayor tamaño. En este caso, hicimos una remodelación similar a la que ya hemos realizado en el 90 % de las sedes”, señaló el jefe comunal.
Por su parte, Torrico detalló los trabajos realizados: “Se llevó a cabo una pintura general del edificio, se reemplazó la puerta principal y se construyeron rejas frontales. Además, se realizaron varias refacciones internas”.
José Bernal, presidente del barrio Centro Sur, resaltó la importancia del lugar para la comunidad: “Es un espacio al que concurre mucha gente. Tenemos la pileta al lado y vienen personas de otras localidades. Hicimos la petición al intendente y tuvimos una respuesta muy positiva, ya que siempre nos apoya”.