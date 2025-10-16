Suárez apoyará a Fuerza Patria porque “lo que está en peligro es la Nación misma”

Aseguró que los recursos nacionales como el agua, litio y Vaca Muerta "no pueden quedar en manos de quienes solo buscan negocios"

El sector del MPN que lidera el concejal Gustavo Suárez hizo pública su postura para las próximas elecciones legislativas.

“Aunque muchos tenían esperanzas, hoy sabemos que el modelo Milei está dañando profundamente a nuestro país. Y todavía quedan dos largos años”, reflexionó el concejal.

Y por ello se diferenció del discurso de La Neuquinidad y consider{o que “en tiempos normales, la tensión puede ser Provincia–Nación. Pero hoy, lo que está en peligro es la Nación misma”.

Para profundizar aún más la diferencia, Suárez recordó que los diputados de Neuquén que responden a Rolando Figueroa tuvieron “que votar en contra de la ley de aumento a los jubilados. Una decisión difícil, mientras afuera, por orden de Milei y Bullrich, se reprimía a los propios jubilados” y agregó “nos quieren hacer creer que todo se trata de ajuste y obediencia. Pero ¿qué pasa si mañana obligan a votar una ley que flexibilice el trabajo o aumente la edad jubilatoria?”.

Por ello definió que en Argentina “estamos en una emergencia nacional” y “hoy, quien está en grave peligro es la Argentina, nuestros recursos —agua, litio, Vaca Muerta— no pueden quedar en manos de quienes solo buscan negocios. Neuquén no se salvará si se destruye la Nación”.

Suárez sostuvo “como dice nuestra Carta Orgánica del Movimiento Popular Neuquino: Primero la Patria, después el Movimiento y por último, las personas entonces este 26 de octubre voto a quienes tienen la convicción y el coraje de defender el país y el Neuquén que queremos: Silvia Sapag y Beatriz Gentile – Lista 502 Fuerza Patria.