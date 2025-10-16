Este es el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico que emitió la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas indica para el jueves con algo de viento hacia la noche.
El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la noche. La temperatura máxima esperada para el día es de 22º Centígrados. Hacia la noche, la mínima descenderá hasta los 3°.
El viento se presentará moderado durante el día, con 13 kilómetros en la hora y ráfagas de 28 kilómetros del sector sur. Hacia la noche, habrá mayor intensidad del viento, donde se registrará una velocidad constante de 31 km/h del sector sudoeste y ráfagas que podrían llegar a los 49 kilómetros en la hora.
El viernes la temperatura máxima para la jornada será de 20° y la mínima pronosticada para la noche del viernes es de 3° Centígrados.