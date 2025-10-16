Este es el pronóstico para el jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Disminuirán las ráfagas de viento para esta jornada.

El pronóstico que emitió la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas indica para el jueves con algo de viento hacia la noche.

El cielo estará parcialmente nublado durante el día y la noche. La temperatura máxima esperada para el día es de 22º Centígrados. Hacia la noche, la mínima descenderá hasta los 3°.

El viento se presentará moderado durante el día, con 13 kilómetros en la hora y ráfagas de 28 kilómetros del sector sur. Hacia la noche, habrá mayor intensidad del viento, donde se registrará una velocidad constante de 31 km/h del sector sudoeste y ráfagas que podrían llegar a los 49 kilómetros en la hora.

El viernes la temperatura máxima para la jornada será de 20° y la mínima pronosticada para la noche del viernes es de 3° Centígrados.