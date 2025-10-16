Dolor: confirmaron que el cuerpo encontrado es de Azul Semeñenko

Se investiga el transfemicidio. Hoy en Cutral Co habrá actividades para repudiar el hecho.

Anoche, a última hora, el ministerio Público Fiscal informó que se identificó a la persona cuyo cuerpo fue hallado el martes pasado en un canal en la zona de Valentina Norte, en Neuquén: se trata de Azul Semeñenko.

Hoy en Cutral Co, habrá una concentración y movilización, a partir de las 17:30.

La trabajadora estatal, según el resultado de autopsia que remitió el cuerpo médico forense del Poder Judicial, sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte. También se constataron fracturas en la cara.

Se inició la investigación como transfemicidio que quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

Anoche, el fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron con familiares de la víctima.

Desde la agrupación Pan y Rosas, la agrupación Negra d ATEN y el Frente de Izquierda PTS convocaron para esta tarde a las 17:30 una concentración en Roca y avenida Carlos H Rodríguez.