Avanza la obra para llevar energía al barrio Ruca Co en Plaza Huincul

Se continúa con la línea de baja tensión.

Desde la cooperativa Copelco, se informó que ya se completó la primera etapa de la línea de media tensión en el barrio Ruca Co.

Una vez finalizada la etapa de media tensión, se continuará con las tareas de baja tensión para llevar el servicio de energía eléctrica. Los trabajos se ejecutan en conjunto con el municipio de Plaza Huincul.

Esto permitirá, una vez finalizado, contar con las condiciones necesarias para hacer las conexciones domiciliarias a las familias que están instaladas en el sector, situado al norte de la ruta provincial N° 17.