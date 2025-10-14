Yacimientos maduros: Rucci pidió que se haga una transición ordenada hacia el no convencional

Que se construya un puente que lleve los trabajadores desde el convencional al no convencional

Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros, al referirse a la delicada situación que atraviesan los yacimientos maduros de petróleo, confirmó que se están llevando a cabo gestiones decisivas para proteger las fuentes de empleo en el contexto de la transición energética del sector.

En las últimas semanas hubo despidos de trabajadores y un conflicto laboral en Oil Stone que se extendió por dos semanas. Luego el gobernador Rolando Figueroa anunció la baja en el pago de regalías.

El sindicalista fue consultado sobre el impacto que la situación de los yacimientos convencionales y explicó que se realizan gestiones para que los trabajadores despedidos sean reincorporados en otras áreas, al referirse a un puente que lleve la transición laboral con la menor pérdida de puestos de empleo posible.

Rucci explicó que actualmente existe una transición del petróleo convencional al no convencional. En este escenario, la “apuesta de las grandes empresas está en el no convencional”. Por ello, la industria debe estar a la altura de esta coyuntura.

El “Puente” para la transición ordenada

El dirigente detalló que se ha solicitado a la industria la creación de un “puente” que lleve los trabajadores de un sector con menos actividad hacia otro con más empleo para asegurar que la transición entre el convencional y el no convencional se realice de manera ordenada y, fundamentalmente, “con los trabajadores adentro”.

Rucci destacó que este esfuerzo cuenta con el apoyo del gobierno provincial. Confirmó que están trabajando “junto al gobernador Rolando Figueroa”, quien ha otorgado una “facilidad” a las empresas que decidan permanecer en el sector convencional, permitiéndoles tener “menos impuestos”, como es la baja de regalías. Esta medida, según el dirigente, busca “que los compañeros que se desempeñan en el convencional queden con el resguardo de su trabajo como corresponde”.

Respecto a la mesa que convocó el gobernador Figueroa con todos los actores del sector para lograr una mayor eficiencia y “bajar costos”, Rucci fue categórico en su defensa de los petroleros.

“Creo que los costos no está por el lado de los trabajadores”, sentenció el dirigente. Criticó que, aunque la industria “manifiesta” continuamente que existen altos costos, “el hilo más fino es el trabajador”.

Rucci defendió enfáticamente la remuneración actual de los empleados petroleros, asegurando que el esfuerzo que realizan es “merecido para tener un buen salario”. Justificó que el trabajo no es sencillo, citando que no cualquiera está “más de 16 horas trabajando, 14 días en el campo”.

Ante la posibilidad de recortes, fue tajante al afirmar que es inaceptable que se les “saquen los beneficios que tiene” y, “menos aún que pierdan el trabajo”.

A pesar de sus advertencias sobre quién debe asumir los costos, Rucci indicó que se está dialogando con la industria para establecer el “puente” de transición. Finalizó indicando que toda iniciativa que se quiera llevar adelante será “bienvenida”, siempre y cuando se haga “con los trabajadores adentro”.