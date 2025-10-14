Pasó una nueva fecha de Predécima en cancha de Alianza

El torneo de Lifune tuvo acción el pasado sábado en la cancha de Alianza con los partidos de las dos zonas con las que cuenta la comarca.

Se jugaron cuatro partidos en total y se tuvo los siguientes resultados:



Petroleritos 0 Milrayitas 0

CSD Independientes 0 Alianza Blanco 1

Petrolero 0 Argentinos Jrs 1

Alianza Celeste 4 Rivadavia 1

Las tablas de posiciones quedaron de la siguiente manera en la Zona 6 y Zona 7:



Zona 6

1. Alianza Celeste 9 pts +12

2. Los Petroleritos 5 pts -3

3. Rivadavia 4 pts +0

4. Milrayitas 2 pts -5

5. Club Plaza 1 pto -4

Zona 7

1. Argentinos Jrs 8 pts +4

2. Petrolero 7 pts +6

3. Alianza Blanco 4 pts -8

4. Csd Independientes 2 pts -2