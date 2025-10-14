Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC-se informó que la jornada tendrá cielo parcialmente nublado.
La temperatura máxima llegará a los 25° Centígrados y la mínima se ubicará en los 13°. En cuanto al viento, será del sudoeste a 41 kilómetros en la hora con ráfagas que llegarán a los 52, durante el día y para la noche rotará al oeste con 45 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas de 53.
El cielo durante el día se presentará parcialmente nublado y para la noche se cubrirá.
Para el miércoles descenderá la temperatura y la mínima se podrá ubicar en 1° bajo cero y la máxima llegará a los 20° Centigrados.