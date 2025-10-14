El Centro de Veteranos de Guerra de Plaza Huincul ya tiene gas natural

Se hizo la conexión gratuita a través de la empresa Tecnogas.

El edificio que tiene el Centro de Veteranos de Guerra en Plaza Huincul fue inaugurado en 2019. Desde entonces no tenía el servicio de gas natural.

La obra concluyó el fin de semana y los trabajos fueron desarrollados por la empresa Tecnogas, de forma conjunta y gratuita luego de las gestiones que encabezó el intendente municipal Claudio Larraza.

Esta casa fue inaugurada en 2019 y desde el inicio no contaba con este servicio. A cambio de las gestiones, los héroes de guerra de Malvinas obsequiaron banderas de ceremonia al jefe comunal Larraza.

“Hace seis meses se completó el anillado de la red de gas para estas manzanas y asumimos el compromiso junto a Tecnogas para realizar las gestiones que permitan calefaccionar este espacio”, indicó el intendente.

La instalación del gas en el edificio permitirá al Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas” de Plaza Huincul un funcionamiento pleno, cumpliendo con su objetivo principal: ser un lugar donde se puedan reunir, difundir su historia y malvinizar a la población.

Larraza, que visitó el centro para el encendido simbólico de la primera hornalla estuvo acompañado por la diputada provincial Yamila Hermosilla (Comunidad), que participó junto a los veteranos de guerra de la entrega de banderas de ceremonia al intendente para su despacho.