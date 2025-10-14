Detuvieron a un hombre que era buscado por balear a otro en Senillosa

El sospechoso es oriundo de Cutral Co y se le formularán cargos.

Un hombre que era buscado como sospechoso de balear a otro en Senillosa fue detenido por la Policía. La búsqueda se había iniciado después del violento episodio que ocurrió en la localidad.

Desde la Policía se confirmó que el hecho que originó el pedido de captura y detención ocurrió el pasado 26 de septiembre en avenida San Martín y Gregorio Álvarez de Senillosa. La víctima fue un hombre de 40 años que resultó baleado y debió se trasladado de urgencia hasta el hospital Regional Neuquén.

Según el informe de la Dirección de Delitos Neuquén – División Homicidios, el hecho surgió alrededor de las 15:40 horas, cuando personal de Comisaría 11 encontró al hombre tendido en la calle con lesiones graves por arma de fuego.

En el lugar se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 mm, una bicicleta y prendas de vestir, mientras que las cámaras de seguridad permitieron identificar al agresor.

La investigación reveló que el atacante, un hombre de 38 años oriundo de Cutral Co actuó motivado por conflictos personales previos. Las imágenes muestran al sospechoso retirándose en bicicleta tras efectuar cinco disparos contra la víctima.

Tras la identificación, se emitió una orden de captura nacional, y luego de múltiples diligencias, el 12 de octubre personal del Comando Radioeléctrico de Cutral Co logró interceptar al sospechoso circulando en bicicleta en calles Yrigoyen y Carlos Esteves en el barrio Progreso.

El hombre finalmente fue detenido y trasladado a la ciudad de Neuquén, por lo que quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, donde se realizará la formulación de cargos hoy.