Deportivo Fénix y Extremo Jrs Dominan el Fútbol Juvenil de Plaza Huincul

Se realizó la premiación del torneo comunitario

Se llevó a cabo recientemente la ceremonia de premiación que puso fin al Torneo de Fútbol Juvenil de Plaza Huincul, un evento organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad. La jornada sirvió para reconocer el desempeño de los equipos en las distintas categorías que formaron parte de la competencia.

Categoría 2009/2010

En la división de mayor edad, Deportivo Fénix se consagró campeón, obteniendo el primer puesto. El subcampeonato fue para Club Plaza Azul y el tercer escalón del podio lo ocupó Komark Jrs.

En cuanto a los premios individuales de esta categoría, Juan Zurita, de Club Plaza Azul, se destacó como el goleador del torneo. El reconocimiento a la Valla menos vencida fue compartido entre dos porteros: Jonathan Gramajo, de Deportivo Fénix, y Donato Sandoval, de Club Plaza Azul.

Categorías Menores: Dominio de Extremo Jrs

El club Extremo Jrs demostró una superioridad notable en las divisiones más jóvenes, alzándose con el campeonato en la Categoría 2011/2012 y en la Categoría 2013/2014.

En la Categoría 2011/2012, Extremo Jrs lideró la tabla, seguido por Deportivo Sáez A en segundo lugar y Deportivo Sáez B en la tercera posición. Los premios individuales de esta categoría también recayeron en Extremo Jrs: Misael Gramajo fue el goleador, y Benjamín Ávalos se llevó el premio a la Valla menos vencida.

En la Categoría 2013/2014, Extremo Jrs repitió el primer puesto. El segundo lugar fue para Milrayitas, y Argentinos Jrs se ubicó en el tercer puesto. Los jugadores de Extremo Jrs volvieron a acaparar los galardones personales, con Alejo Navarrete como goleador y Ciro Airoldi como el arquero menos batido (Valla menos vencida).

Tras la finalización del campeonato, la Dirección de Deportes reconoció la participación de cada equipo, destacando el compromiso mostrado por los entrenadores, las familias y los jugadores que hicieron posible una nueva edición del torneo juvenil.