Condenaron a 12 años a un hombre por asesinar a Sandro Sueldo

Sueldo fue encontrado envuelto en una frazada en cercanías de la Pasto Verde.

Un tribunal integrado por Lisandro Borgonovo, Leticia Lorenzo y Vanesa Macedo Font condenó a 12 años de prisión a un joven por el homicidio de Sandro Oscar Sueldo, ocurrido en junio de 2024 en la localidad de Cutral Co.

Se trata de Santiago Oscar Canale quien había sido declarado responsable penal por el hecho en septiembre pasado a través de un acuerdo parcial.

Hoy se llevó a cabo la audiencia de determinación de la pena, donde el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 11 años y cuatro meses por el homicidio y la unificación con una pena que venía cumpliendo el imputado para hacer un total de 12 años.

La defensa de Santiago Oscar Canale se mostró de acuerdo con lo solicitado por fiscalía.

La fiscal del caso Mayra Febrer explicó que para definir el monto de la pena se tuvo en cuenta particularmente un atenuante, que es la sujeción a la realización del procedimiento abreviado, es decir, la asunción de responsabilidad, dado que ello “evitó que la familia de la víctima deba atravesar un procedimiento oral”.

Qué ocurrió

El 14 de junio de 2024 en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co, el imputado le disparó a Sueldo en dos oportunidades con una pistola 9 milímetros, luego de que éste se negara a prestarle el auto -un Chevrolet Corsa- para trasladarse a Neuquén para comprar estupefacientes.

Después, obligó a otras tres personas que se encontraban en el lugar a envolver el cuerpo de la víctima y trasladarlo en su vehículo hasta una zona de la Pasto Verde, al ingreso de Plaza Huincul, frente a la Ruta 22.

Luego siempre en el automóvil de Sueldo, continuaron viaje hacia Neuquén y al regreso, eludieron un control policial en sobre la Ruta 22 en Plottier y se dieron a la fuga.

El cuerpo de Sueldo fue encontrado en un descampado de Plaza Huincul cerca de dos meses después, en agosto de 2024. La víctima apareció con los pies atados, signos de haber sido congelado y envuelto en una frazada.

El imputado y sus cómplices viajaron a Neuquén en el Corsa de la víctima para buscar drogas. Al regresar esa misma noche (aproximadamente a las 22:30), evadieron un control policial en Plottier, iniciando una persecución a alta velocidad.

Al llegar al ingreso de Plaza Huincul, cerca de la estación de servicios de YPF Full, el vehículo fue interceptado y los ocupantes se enfrentaron a la policía.

El acusado, Canale efectuó disparos contra el personal policial que intentaba detenerlos. Este incidente de abuso de armas, en el que se escucharon varias detonaciones, puso en peligro a otras personas que circulaban por la zona.

La persecución finalizó en Cutral Co, donde el vehículo fue interceptado en calle Whilmiro Challioll, del barrio Pueblo Nuevo.

En ese momento, el imputado arrojó al suelo una pistola 9 milímetros que fue secuestrada. El enfrentamiento dejó un saldo de un efectivo del Comando Radioeléctrico con lesiones leves por arma de fuego y tres delincuentes heridos, dos por arma de fuego y un tercero con lesiones graves

Canale fue condenado por los delitos de homicidio agravado por el medio empleado, portación de arma de uso civil condicional (de uso prohibido) y abuso de armas agravado.