Plaza Huincul: Hubo un accidente en Altos del Sur y vecinos reclaman más controles

Una motocicleta que circulaba por la intersección de Bernardo Houssay y Santiago Antón fue impactada por una Eco Sport

Este domingo por la tarde, un accidente de tránsito dejó a una familia gravemente afectada en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul. Una motocicleta que circulaba por la intersección de Bernardo Houssay y Santiago Antón fue impactada por una Eco Sport. Como resultado, una niña sufrió heridas y fue trasladada a Neuquén, mientras que sus padres recibieron golpes graves.

La Comisión Vecinal del barrio emitió un llamado a la conciencia de los conductores, destacando la necesidad de reducir la velocidad en calles sin pavimentar: “Estas calles no tienen badenes ni reductores de velocidad, pero son zona urbana, con niños jugando y paseando todo el día. No deben ser utilizadas como vía rápida”, señalaron.

Este lunes, la Comisión presentó un pedido formal al municipio para solicitar mayor control de tránsito en el barrio. Los vecinos recordaron que, en lo que va del año, se registraron varios accidentes, principalmente por exceso de velocidad y la falta de señalización.

Sin embargo, remarcan que, según la normativa municipal vigente, no es posible instalar badenes o lomos de burro en calles sin pavimentar, por lo que solicitan medidas alternativas que garanticen la seguridad vial en la zona.