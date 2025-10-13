IURP abre inscripciones para carreras a distancia en Plaza Huincul

El Instituto Universitario River Plate (IURP) anunció la apertura de preinscripciones para el ciclo 2026, ofreciendo a los residentes de Plaza Huincul la posibilidad de cursar diversas carreras en modalidad a distancia y mixta.
Entre las opciones disponibles se encuentra el Profesorado en Educación Física, con modalidad mixta, que combina clases presenciales en la ciudad con contenidos virtuales, brindando flexibilidad y acompañamiento académico a los estudiantes.
Además, el instituto ofrece licenciaturas a distancia en las áreas de:
- Educación Física
- Actividad Física y Deporte
- Administración del Deporte
- Marketing Deportivo
- Periodismo Deportivo
Desde el IURP destacaron que estas propuestas académicas permiten a los estudiantes formarse con un respaldo académico de primer nivel, adaptándose a las necesidades de quienes buscan continuar sus estudios sin trasladarse de su ciudad.
Los interesados pueden preinscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8AXepDiRAqS9bNxEA