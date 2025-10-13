IURP abre inscripciones para carreras a distancia en Plaza Huincul

Los interesados pueden preinscribirse a través de un link

El Instituto Universitario River Plate (IURP) anunció la apertura de preinscripciones para el ciclo 2026, ofreciendo a los residentes de Plaza Huincul la posibilidad de cursar diversas carreras en modalidad a distancia y mixta.

Entre las opciones disponibles se encuentra el Profesorado en Educación Física, con modalidad mixta, que combina clases presenciales en la ciudad con contenidos virtuales, brindando flexibilidad y acompañamiento académico a los estudiantes.

Además, el instituto ofrece licenciaturas a distancia en las áreas de:

Educación Física

Actividad Física y Deporte

Administración del Deporte

Marketing Deportivo

Periodismo Deportivo

Desde el IURP destacaron que estas propuestas académicas permiten a los estudiantes formarse con un respaldo académico de primer nivel, adaptándose a las necesidades de quienes buscan continuar sus estudios sin trasladarse de su ciudad.

Los interesados pueden preinscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/8AXepDiRAqS9bNxEA