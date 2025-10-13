Huincul: ofrecen taller de marroquinería en Atardecer Feliz

Se dicta los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas

“Atardecer Feliz” continúa ofreciendo espacios de aprendizaje y recreación en distintos barrios de Plaza Huincul. Entre sus propuestas se destaca el Taller de Marroquinería, una actividad que invita a la comunidad a desarrollar habilidades artesanales vinculadas con el trabajo en cuero.

El taller se dicta los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas, en la intersección de Azucena Maizani y avenida Rotter, un punto de encuentro donde vecinas y vecinos se reúnen para aprender técnicas básicas y avanzadas de confección, costura y diseño de productos como billeteras, cinturones, bolsos y accesorios.