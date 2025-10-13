Habrá corte de energía programado en Plaza Huincul

Las zonas afectadas incluyen la Zona de Chacras y el barrio Otaño

Copelco informó que este martes 14 de octubre, entre las 08:00 y las 13:00 horas, se realizará una suspensión provisoria del suministro eléctrico en sectores de Plaza Huincul. La medida se debe a tareas de poda y mantenimiento de la línea de media tensión, esenciales para garantizar la seguridad y continuidad del servicio.

Las zonas afectadas incluyen la Zona de Chacras y el barrio Otaño, específicamente desde Misiones hacia el sur y desde la Ruta nº 17 hasta Bellomo. La empresa recomendó a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el corte.

Copelco también indicó que el servicio será afectado para usuarios singulares, Cablevisión, amplificadores y EPAS. Además, advirtieron que los trabajos podrían sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas.