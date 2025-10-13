El Sanatorio Huincul cuenta con una ambulancia que es una terapia intensiva móvil

Rucci anunció la instalación de nueva tecnología y que habrá pronto una ambulancia neonatal

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado inauguró la entrega de una ambulancia de última tecnología para el Sanatorio Huincul, una unidad que estará al servicio de la comunidad. Rucci además anunció que

El acto contó con la participación de Marcelo Rucci, secretario general del gremio, y Ernesto Inal, secretario adjunto, además del director del hospital Gastón Zuñiga, el jefe de la zona sanitaria Daniel Conti, el presidente de Ospepri, Martín Pereyra.

Esta nueva unidad es de última tecnología y está monitoreada desde Neuquén. Ha sido descrita como una terapia intensiva móvil, permitiendo que ante cualquier emergencia, los emergentólogos estén en comunicación directa con los médicos que trasladan al paciente.

Inal señaló que la vida de los afiliados no tiene precio y que la inversión de la unidad se paga con una vida que se salve. El secretario adjunto también recordó que el sindicato recuperó el sanatorio hace un par de años, luego de que este se encontrara en quiebra.

Por su parte, Rucci destacó que la unidad forma parte de un esfuerzo para dotar al sanatorio con la última tecnología necesaria, anunciando que se trabajará próximamente en el recambio total del instrumental.

El secretario general enfatizó que la ambulancia está al servicio de la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul, incluyendo a los bomberos y la policía. Rucci afirmó que la unidad también se facilitará al hospital de Plaza Huincul ante cualquier necesidad.

El gremio ha distribuido ocho unidades de este tipo en total, abarcando las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Rucci mencionó que solo existe una ambulancia neonatal entre las ocho disponibles en toda la Argentina, y anunció que el sanatorio Huincul trabajará para obtener una unidad neonatal próximamente.

Rucci, quien recordó haber nacido en el hospital al igual que su hija, hizo hincapié en que la inversión es un sacrificio de todos los trabajadores petroleros que busca poner en valor la salud y la tecnología.