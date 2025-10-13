El Rally Neuquino Bajada del Agrio tiene a sus ganadores en cada categoría

En fin de semana hubo acción en el norte de la provincia del Neuquén con la séptima fecha del Rally Neuquino y la primera de la Copa de Campeones.
En la Clase A1 los ganadores fueron Bajeneta Manuel y Bajeneta Aylen con su Ford Ka Viral.
En la Clase A 7 Jeremias Tieri junto a Carlos Almeira se quedaron con el primer puesto, Daniel Franco y Sancho Sebastian se quedaron en tercer lugar.
En la Clase N1 Nicolas Ochoa y Sabrina Fagan, actuales campeones de la categoría se quedaron con el primer puesto. El binomio Patricio Elfi y Castillo Romina finalizaron quintos.
En la Clase N2 Claudio Bustos y Vazquez Debora finalizaron en segundo lugar y el binomio Basile Sergio y Ares Gustavo finalizaron en octavo lugar.
En la Clase RC5 el binomio Avila Matias junto a Rebolledo Ezequiel finalizaron en tercer lugar.