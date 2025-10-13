El Rally Neuquino Bajada del Agrio tiene a sus ganadores en cada categoría

Con varios podios para los de la comarca petrolera

En fin de semana hubo acción en el norte de la provincia del Neuquén con la séptima fecha del Rally Neuquino y la primera de la Copa de Campeones.

En la Clase A1 los ganadores fueron Bajeneta Manuel y Bajeneta Aylen con su Ford Ka Viral.

En la Clase A 7 Jeremias Tieri junto a Carlos Almeira se quedaron con el primer puesto, Daniel Franco y Sancho Sebastian se quedaron en tercer lugar.

En la Clase N1 Nicolas Ochoa y Sabrina Fagan, actuales campeones de la categoría se quedaron con el primer puesto. El binomio Patricio Elfi y Castillo Romina finalizaron quintos.

En la Clase N2 Claudio Bustos y Vazquez Debora finalizaron en segundo lugar y el binomio Basile Sergio y Ares Gustavo finalizaron en octavo lugar.

En la Clase RC5 el binomio Avila Matias junto a Rebolledo Ezequiel finalizaron en tercer lugar.