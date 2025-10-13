Danza y Pasión se consagró campeón nacional de Malambo Femenino

Obtuvo el primer puesto nacional en la categoría Conjunto Femenino con su cuadro “Susurros”.

En una destacada participación en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, el Sexteto Femenino del Ballet Danza y Pasión de Cutral Co y Plaza Huincul obtuvo el primer puesto nacional en la categoría Conjunto Femenino con su cuadro “Susurros”.

El certamen contó con 22 propuestas provenientes de distintas provincias del país, incluyendo Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Mendoza, Misiones, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Pampa, San Juan, Buenos Aires, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Córdoba, Formosa, La Rioja, Santa Fe, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Entre todas ellas, el cuadro de Danza y Pasión destacó por su sensibilidad, fuerza y expresión artística, logrando emocionar tanto al jurado como al público presente.

El sexteto estuvo integrado por Celeste Montes, Martina Abarzua, Florencia Fesser, Morena Pino, Martina Buchini y Nara Camargo, quienes con su talento y dedicación lograron posicionar a la región en lo más alto del Malambo femenino nacional.

El logro representa un reconocimiento histórico para Cutral Co y Plaza Huincul, consolidando el trabajo artístico y cultural que viene desarrollando el ballet a lo largo de los años.