Cutral Co convoca a artistas para el preselectivo del Tremn Tahuen que se hará este mes

Cutral Co invita a inscribirse al preselectivo del Tremn Tahuen, en el marco de la 38° Fiesta Nacional, el próximo sábado 18 de octubre a las 16:00 horas en el Cine Rex.
Los interesados en participar podrán inscribirse del 13 al 17 de octubre, en la Casa de la Historia, en el horario de 08:00 a 12:00 horas. Para consultas, los organizadores habilitaron el correo culturacco@gmail.com.
Este preselectivo forma parte de los preparativos de la Fiesta Nacional, que reúne a músicos y bailarines de toda la región, ofreciendo un espacio de promoción cultural y artística. Los participantes tendrán la oportunidad de mostrar su talento y acceder a las instancias finales del certamen.