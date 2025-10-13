Cutral Co inauguró la renovación del sector de parrillas sobre Ruta 22

La obra, que implicó una importante inversión municipal, buscó modernizar la infraestructura y garantizar mayor seguridad

Esta mañana quedó inaugurada la renovación del sector de parrillas, ubicado sobre la Ruta Nacional 22, un espacio muy utilizado por las familias de la ciudad. La obra, que implicó una importante inversión municipal, buscó modernizar la infraestructura y garantizar mayor seguridad y comodidad para los visitantes.

En el acto participaron el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, concejales, autoridades municipales y presidentes de comisiones barriales.

El intendente destacó la importancia del espacio: “Tenemos que sentirnos orgullosos de contar con tantos espacios públicos para la familia. Este lugar necesitaba una renovación y realizamos una gran inversión. Próximamente, llevaremos adelante la renovación integral de la Plaza 25 de Mayo y comenzaremos la construcción de la plaza del Barrio Unión”.

Entre las mejoras realizadas se incluyen: