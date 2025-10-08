Se cumplen seis años del fallecimiento de Lucianito Fuente

El niño de ocho años que perdió la vida por una bala perdida en el barrio Peñi Trapún

Hoy se cumplen seis años de la muerte de Luciano Fuente, un niño de ocho años que perdió la vida por una bala perdida en el barrio Peñi Trapún. El hecho ocurrió el 7 de octubre de 2019, cuando Luciano se encontraba en la vereda de su casa y se preparaba para salir en bicicleta.

El disparo que impactó en su cabeza formó parte de un enfrentamiento previo entre Diego “Neneo” San Martín y la familia Espinoza, según reconstruyó la investigación judicial. Luciano fue trasladado de urgencia a Neuquén, pero falleció al día siguiente, el 8 de octubre.

La comunidad del barrio Peñi Trapún estaba marcada por una serie de tiroteos y episodios de violencia que habían generado múltiples denuncias de vecinos, pero que hasta entonces no habían recibido medidas efectivas de prevención.

En 2021, el tribunal a cargo del caso encontró culpable a San Martín del disparo que terminó con la vida del niño. La condena representó un avance judicial, aunque no puede revertir la tragedia.

A seis años de aquel episodio, la familia recuerda a Luciano como un niño lleno de vida, mientras la ciudad mantiene viva la memoria de un hecho que evidenció la falta de control sobre la violencia en algunos barrios.