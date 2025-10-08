Realizan Medidas de fuerza en el área de Tránsito de Plaza Huincul

Las acciones comenzaron a las 14:00 horas de este miércoles

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén notificó a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia la realización de medidas de fuerza en el sector Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul.

Según informó el sindicato, las acciones comenzaron a las 14:00 horas del miércoles 8 de octubre y se extenderán hasta la medianoche del jueves 10 de octubre de 2025. Las medidas consistirán en asambleas permanentes, quite de colaboración y paros sorpresivos.

El conflicto, que motivó la decisión de los trabajadores, se originó por denuncias de violencia y persecución laboral dentro del área. La ATE aseguró que la resolución fue adoptada en el marco de la ley y en asamblea de trabajadores.

Desde el sindicato indicaron que la notificación formal cumple con la normativa vigente y busca visibilizar la situación ante la administración municipal y las autoridades provinciales.